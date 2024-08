Auto stürzte in Möll: Passanten bargen Italiener

Gleichzeitig Einsatz bei Waldbrand

Inzwischen sind die Rangersdorfer Feuerwehrleute wieder zu ihrem anderen Einsatz zurückgekehrt. „Ein Förster hat vom Nachbarberg gesehen, wie ein Waldbrand beginnt. Auf etwa 1900 Meter Höhe. Da hätten wir eineinhalb Stunden Anfahrt zum Brandherd. Also ist der Helikopter der Polizei losgeflogen – um die Lage zu erkunden und um gleich zu löschen. Das ist schon eine große Hilfe“, so Kurt Schober, der Bezirksfeuerwehrkommandant von Spittal. Wie groß das Gebiet ist, in dem es brennt, und ob die Ursache in einem Blitz liegt, ist noch nicht klar.