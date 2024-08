„Gibt noch viel zu tun!“ Red Bull rätselt weiter

Red Bull hat schon fünf Rennen nacheinander nicht gewonnen und liegt in der Konstrukteurswertung nur noch 30 Punkte vor McLaren. In der Fahrer-WM hat Verstappen 70 Zähler Vorsprung auf Norris. „McLaren hat in seiner Entwicklung offensichtlich einen großen Schritt nach vorne gemacht und wir wissen, dass wir härter denn je arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass wir in beiden Meisterschaften die Führung behalten“, sagte Verstappens Teamkollege Sergio Perez. „Aber die Bedingungen in Monza sollten positiver sein. Wir sollten hier schnell sein und sind bereit für den Kampf.“