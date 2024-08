Sargeant verliert Cockpit! Nachfolger steht fest

Colapinto ist zuletzt in der Formel 2 gefahren und wird die Nummer 43 auf seinem Wagen haben. Sein Debüt wird er schon dieses Wochenende in Monza beim Grand Prix von Italien geben. Sargeant holte in seinen knapp zwei Jahren bei Williams nur einen Punkt. Er hätte Williams aber ohnehin zum Saisonende verlassen müssen, um Platz für den von Ferrari kommenden Carlos Sainz zu machen.