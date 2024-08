Planänderung! Neue Teile für das rote „Experiment“

Eigentlich hatten sie nur den sechsten Platz anvisiert, am Ende hat Ferrari als Dritter beim Formel-1-GP in Zandvoort überrascht. Charles Leclerc ist ein ehrlicher Kerl. Und eigentlich ein flotter: 2019 holte er den bislang letzten Heimsieg für die „Roten“ in Monza. Am Sonntag probieren sie es wieder – und werfen dafür neue Teile in das „Experiment“ ...