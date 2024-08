Das letzte Gasthaus im Dorf doch noch gerettet

Langjährige Wirtin hielt bis zum 83. Lebensjahr die Stellung

Beim Kammerlander gingen im Vorjahr die Lichter aus, weil die langjährige Wirtin Elisabeth mit 83 in Pension ging. Das Ende des letzten Gasthofes schien besiegelt. „Doch jetzt hat sich ein Pächterpaar gefunden“, kann Reiter eine frohe Kunde überbringen. Am Samstag (31.8.) wird Wiedereröffnung beim Kammerlander gefeiert. In St. Gertraudi wird eine jahrhundertealte Tradition fortgeführt. In anderen Dörfern bleibt nur die Erinnerung ans Wirtshaus ums Eck – und vielleicht ein paar alte Bilder davon.