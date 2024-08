Rotes Kreuz trauert um Präsident Walter Aichinger

Aichinger war 1953 in Wels zur Welt gekommen. Er hatte Medizin studiert und war bis 2018 Primar am Institut für Hygiene und Mikrobiologie im Klinikum Wels-Grieskirchen. Von 2003 bis 2018 war er Abgeordneter zum oö. Landtag und von 1993 bis 2003 unter LH Josef Pühringer auch Landesrat in der oö. Landesregierung.