Mit Leihauto gegen Felswand: Zwei Schwerverletzte

Mit Helikoptern in Klinik und Spital

Der 36-jährige Lenker und dessen Beifahrer erlitten laut den Ermittlern schwere Verletzungen. Ersterer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Für seinen Beifahrer ging es mit dem Helikopter ins Bezirkskrankenhaus Reutte.