Lijnders: „Klopp ist fast wie ein älterer Bruder“

Lijnders bestätigte, dass seine Person und die mit ihm aus Liverpool gekommenen Vitor Matos (Co-Trainer) und Andreas Kornmayer (Athletiktrainer) beim Transfer eine Rolle gespielt hätten. Der Chefcoach verwies aber auch auf frühzeitige Beobachtung. „Salzburg hat wie in der Vergangenheit der FC Porto eines der besten Scoutingsysteme im Weltfußball. Man muss nur schauen, was wir an Qualität, an Talent, an Potenzial und an Jugend im Kader haben.“