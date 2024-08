Bus musste bremsen: Fahrgäste bei Sturz verletzt

Kurz vor 10.30 Uhr lenkte am Sonntag ein in Tirol lebender Syrer (46) einen mit Fahrgästen besetzten Omnibus auf der Gemeindestraße Dorf in Schwoich entlang des Fußballplatzes in Fahrtrichtung L206. Doch plötzlich musste der Lenker eine Vollbremsung einleiten, weil ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Pkw von einem Parkplatz in die Straße einfahren wollte.