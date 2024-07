Tirol: Fahrgast (84) bei Bus-Vollbremsung verletzt

Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, musste der Buschaffeur (24) eine Vollbremsung durchführen. „Dabei kamen zwei Passagiere im Bus zu Sturz“, heißt es seitens der Polizei. Bei dem Sturz wurde ein 84-jähriger Fahrgast erheblich verletzt. Der 31-jährige Autofahrer entfernte sich, ohne anzuhalten und wurde von der Polizei in Steinach am Brenner gestoppt. „Er gab an, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben“, so die Exekutive.