Das gab‘s noch nie in Österreichs CL-Geschichte

Meister Sturm Graz hat seinen Platz in der neuen Ligaphase fix und ist zum vierten Mal in der Klubgeschichte in der Königsklasse dabei. Der entthronte Serienchampion Salzburg greift am Dienstagabend (21 Uhr) im Play-off-Rückspiel gegen Dynamo Kiew nach seiner sechsten CL-Teilnahme in Folge. Das Hinspiel haben die Bullen 2:0 gewonnen.