Abrechnung! Verstappens Vater wütet gegen Red Bull

„Man kann das nicht mehr schönreden“

Sein Sohn betrieb beim Grand Prix der Niederlande als Zweiter Schadensbegrenzung, Max hat in der WM immer noch 70 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lando Norris, der in Zandvoort triumphieren konnte. „Doch man kann das nicht mehr schönreden, die Situation ist ernst. Max wird nicht damit zufrieden sein, wenn er so ein Auto hat. Jetzt liegt es an Horner, dass er das Team wieder in die Spur bringt“, so Jos Verstappen.