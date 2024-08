Die neue Kreativabteilung verspricht Freude

Transfers? Amadou Dante wurde an Arouca (Portugal) verliehen, Szymon Wlodarczyk soll zu Salernitana folgen. Auch Manny Sarkaria steht vorm Absprung. Im Gegenzug wird an Verstärkungen gebastelt: Malick Yalcouye (18), Mittelfeld-Hoffnung von Scherpen-Klub Brighton, für den IFK Göteborg sieben Millionen Euro kassiert hat, ist heißes Thema. „Wir werden auch noch etwas für den Angriff holen“, sagt Sportchef Andreas Schicker, „aber Feyenoords Patrick Walemark wird es nicht sein.“ Fix: Am 30. 8. schließt der Transfermarkt in den großen Ligen: „Bis 3. September haben wir die Möglichkeit, jemanden für die Champions League zu melden“, umreißt Schicker die Deadline.