„Pro Übernachtung einen Euro für unsere Bauern“

Die „Krone“-Reportage über die Bergbauernfamilie in Pfunds hat offensichtlich nicht nur viele Leser begeistert, sondern auch den Obmann der Landwirtschaftskammer Landeck. „Es ist wichtig, dass die unglaubliche Leistung unserer Bauern öfters sichtbar wird“, sagt Elmar Monz und erneuert seine Forderung, den so genannten „Tourismus-Euro“ einzuführen. Pro Übernachtung soll ein zusätzlicher Euro an die Tiroler Bauern fließen.