Vor Olympia-Quali: Österreich besiegt Slowenien

Am Samstag (16 Uhr) kommt es in Graz erneut zum Duell gegen den Gruppengegner bei der WM 2025. Die Testspiele dienen als Vorbereitung für das Olympia-Qualifikationsturnier von 29. August bis 1. September in Bratislava. Das ÖEHV-Team spielt gegen Gastgeber und Favorit Slowakei (29. August) sowie Kasachstan (30. August) und Ungarn (1. September) um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.