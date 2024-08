Am Grazer Eis beginnt der Traum von Olympia 2026

Donnerstag spielt Ihr Team in Bled gegen Slowenien, am Samstag (16) in Graz erneut gegen die Slowenen. Warum ist das der richtige Gegner?

Sie sind in derselben Situation wie wir, kämpfen in einer anderen Gruppe um Olympia. Daher nehmen sie diese Spiele auch sehr ernst. Wir haben keine weite Busfahrt, müssen niemanden einfliegen und selbst auch nicht fliegen – sie sind der ideale Gegner.