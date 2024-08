„Das Menschliche spielt wohl keine Rolle mehr“

Zwar hält Eberl fest, Goretzka sei „ein volles Mitglied der Mannschaft“, große Hoffnungen auf Startelf-Einsätze wird sich der 57-fache Internationale in naher Zukunft allerdings kaum machen dürfen. Zumindest nicht auf seiner Stammposition. Nachdem die Konkurrenz im Mittelfeld durch die Verpflichtung von Joao Palhinha nämlich weiter wächst, lief der gebürtige Bochumer gegen Zürich in der Innenverteidigung auf. Ob Goretzkas Zukunft tatsächlich in der Abwehrkette liegt, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen. Sein Vertrag in München läuft jedenfalls erst 2026 aus – vorrausgesetzt er bleibt so lange ...