Rapids größte Entdeckung für schwerste Prüfung

Für diese Chance kam auch Serge-Philippe Raux-Yao nach Wien. Ablösefrei vom französischen Zweitligisten Rodez. In Österreich hatte den 25-Jährigen wohl keiner am Radar, die grün-weiße Scoutingabteilung schon. „Wir haben ihn im Herbst erstmals kontaktiert“, erzählt Sportchef Markus Katzer. Der - wie auch Klauß – beim 1,97-Meter-Hünen Eindruck hinterließ: „Ich hatte Angebote aus größeren Ligen. Aber Rapid ist der perfekte Schritt für mich, das war nach den Gesprächen klar. Der Coach vertraut mir, will alles gewinnen – das ist meine Mentalität. Und wir spielen in Europa.“