LASK gegen FCSB Bukarest – ab 19 Uhr LIVE

„Wow, da setzt dich nieder ...“ Werden nun nicht nur LASK-Fans überrascht dazu nicken, dass es heute in der Raiffeisen Arena beim ersten Showdown gegen Rumänien Meister FCSB Bukarest vorerst zum letzten Mal in Linz bei einem internationalen Bewerbspiel keine Stehplätze geben wird. Weil der Europäische Fußballverband UEFA zwar bei Play-off-Spielen weiter reine Sitzplatzstadien vorschreibt, nun aber auch in Österreich nicht mehr in der Gruppenphase der Champions League, der Europa League bzw. Conference League. Während bei den drei Endspielen dann Stehplätze wieder verboten sind.