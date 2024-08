SC Braga gegen SK Rapid – ab 21.30 Uhr LIVE

Rapid geht trotz dichtem Programm mit vollem Kader ins nächste Europacup-Duell. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Braga meldete Robert Klauß abseits der Langzeitverletzten alle fit. „Wir haben eine breite Auswahl, was Kader und Startelf betrifft“, meinte Rapids Trainer am Dienstag. In Portugal soll der Grundstein zum Aufstieg in die Europa-League-Ligaphase gelegt werden. Am Transfermarkt wollen die Wiener davon unabhängig nicht mehr eingreifen.