Hersteller will Auto-Cockpits revolutionieren

Die avantgardistische Studie erinnert nur noch entfernt an das, was es bisher im Automobilbau gab. Alles ist auf das Wesentliche reduziert und durch den Verzicht auf ein herkömmliches Cockpit herrschen im großzügig gestalteten Innenraum fürstliche Platzverhältnisse. Das EVI-Konzept könnte das Interieur von Elektrofahrzeugen grundlegend verändern. Auf klassische Schalter wird verzichtet, da alle Funktionen in einem innovativen „Smart Cabin“-Sitzsystem integriert sind. Dennoch ist die Konzeptstudie vollgepackt mit allen erdenklichen technischen Features, die sich zudem intuitiv bedienen lassen.