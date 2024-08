Verein mur.at feiert mit Künstlern seinen 25er

Alternative zu Google & Co.

Im Jahr 1999 wurde mur.at als unabhängige und vor allem nicht-kommerzielle Alternative zu Google & Co. von Jogi und Reni Hofmüller, Winfried Ritsch und Wolfgang Reinisch in Graz gegründet. Die Plattform nützt freie Software und Open Source und bietet Serverplatz für Webseiten, Mailadressen und Cloud-Lösungen an. Doch mur.at ist viel mehr als nur Kunst oder Cloud. Ein wichtiger Bestandteil ist zum Beispiel die Weitergabe von technischem Know-how.