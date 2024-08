Smartphones dominieren Alltag in Österreich

„Nicht ohne mein Smartphone“

Die zunehmende Angst, ohne Smartphone zu sein – im Übrigen Nomophobie genannt – verdeutlicht laut Paulius Vanagas, Country Director Schweiz & Österreich bei NordVPN, die Abhängigkeit von digitalen Verbindungen. Jedoch sei gerade im Bereich der Cybersicherheit Vorsicht geboten, so mangle es in Österreich immer noch an Bewusstsein für ein sicheres Online-Verhalten.