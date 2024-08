Vardy-Show: „Nur einmal trainiert und dann …“

Anerkennung auch von Experten

„Vor drei Tagen standen wir noch ohne einen erfahrenen Stürmer da. Er hat sich vor einem Monat verletzt, hat einmal richtig trainiert, und dann, er geht hin und macht so etwas“, zeigt sich Cooper nach dem Spiel gegenüber Sky beeindruckt. Was er damit meinte? Vardy hat sich in einem Vorbereitungsspiel in Genf Mitte Juli verletzt. „Einer der Spieler von Villarreal hat versucht, mein Bein in den Genfer See zu stecken“, ärgert sich der Stürmer immer noch.