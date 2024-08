Wie Riesen-Spinnen die Steiermark erobern

Das wärmere Klima bringt für Steirer mit einer Spinnen-Abneigung einen wenig erfreulichen Effekt mit sich: In den letzten Jahren mehren sich die Funde großer, exotisch anmutender Spinnen, die man hierzulande früher selten oder gar nicht zu Gesicht bekam. So erging es kürzlich auch dem Verfasser dieser Zeilen: Ein noch nie gesehenes Exemplar mit einer beträchtlichen Körperfülle und geschätzter Beinspannweite von fünf bis sechs Zentimetern (siehe Bild unterhalb) hockte an einer Hausmauer in Graz-Geidorf.