„Habe bei Rapid damals auch Zeichen bekommen, …“

Bleibt Goretzka bei Bayern oder verlässt er die Münchner doch noch? Wenn es nach den Bossen geht, soll sich der zentrale Mittelfeldspieler einen neuen Verein suchen. Denn gerade das Zentrum ist in diesem Jahr mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, João Palhinha und Konrad Laimer stark besetzt. Trainer Vincent Kompany soll Goretzka klargemacht haben, dass die Einsatzminuten für den 29-Jährigen in dieser Saison rar werden. Im DFB-Pokal am Freitag in Ulm (4:0) stand er nicht im Kader.