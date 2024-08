Aussortiert! Goretzka wohl auf dem Abstellgleis

Bayern will Pokal-Blamage verhindern

Bayern startet in den DFB-Pokal mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ulm. Nach einigen Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren – unter anderem dem Ausscheiden gegen den Zweitligisten Saarbrücken in der vergangenen Saison – wollen die Münchner diesmal einen erfolgreichen Start in den Wettbewerb hinlegen und Selbstvertrauen für die neue Saison sammeln.