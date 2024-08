Ein heimatloser Klub als letzte Hürde für Salzburg

Keinen Fokus auf die Kulisse scheint Aleksa Terzic zu richten. „Dynamo ist ein gutes Team“, parlierte der Serbe, „wir fokussieren uns aber nur auf uns selbst. Wir müssen so weitermachen wie zuletzt, alles geben und uns weiter pushen.“ Sein Verteidigerkollege Kamil Piatkowski sieht das ganz ähnlich. „Wir müssen unseren Stil durchziehen und denken nur daran, wie wir das Spiel gewinnen.“ Für den 24-Jährigen ist das Gastspiel in Lublin tatsächlich eine Art Heimspiel. Der Pole wuchs nicht allzu weit vom Spielort entfernt auf und erwartet Unterstützung von Freunden und seiner Familie. Senkrechtstarter Moussa Yeo, der in drei Pflichtspielen en suite netzte, will mit den Bullen „eine gute Ausgangsposition erreichen“.