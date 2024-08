Trump plant Militäreinsatz gegen US-Kriminelle

Donald Trump hat in mehreren Reden und Interviews unmissverständlich klargemacht, was er für die zweite Amtszeit plant. Unter anderem deutete er die strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner an. Und er hat deutlich gemacht, dass er beabsichtigt, das US-Militär für die nationale Strafverfolgung einzusetzen, darunter für Grenzpatrouillen, die Niederschlagung von Protesten und sogar die Bekämpfung der Kriminalität in von Demokraten regierten Großstädten.