Nach dem Schweden-Tief wurde From zum Rekordmann

Die „Krone“ stellt mit der Serie „Willkommen in Kärnten“ wieder die neuen Legionäre der Kärntner Eishockey-Klubs vor. KAC-Stürmer Mathias From hatte in Schweden schwere Zeiten. Aber dann daheim in Dänemark brach er mit 86 Scorerpunkten – darunter 43 Tore – gleich zwei Rekorde der Eishockey-Liga.