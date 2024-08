Post-Transporter ging in Flammen auf: Totalschaden

Feueralarm am Areal des Post-Logistikzentrums in Vomp im Tiroler Bezirk Schwaz. Ein Kleintransporter des Unternehmens ging am Parkplatz plötzlich in Flammen auf, nachdem ein Angestellter diesen gestartet hatte. Die Feuerwehr rückte an – am Fahrzeug entstand Totalschaden.