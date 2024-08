Messer-Mann Ahmed A. droht Leben hinter Gittern

Achmed A. stach auf offener Straße zu

Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall: Laut Anklage traf sich Ahmed A. am 1. Februar 2024 mit einem Bekannten in dessen Wohnung in Salzburg-Lehen. A. war erst vor wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden. Alkohol floss, bald verlagerte sich das Geschehen auf die offene Straße. In der Schießstattstraße passierte das Unfassbare. Ahmed A. zückte ein Küchenmesser und stach mehrmals auf seinen Landsmann Hussin M. (34) ein. Ein Stich in den Kopf, einer in die Brust und einer in den Rücken – der Somalier überlebte die Attacke nicht.