Klauß: „Jetzt sind wir einfach nur glücklich!“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass wir aufgestiegen sind. Ich glaube, in Summe war es ein gutes Spiel, wo wir schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Dann läuft es auch ruhiger, entspannter. Man hat gemerkt, nach dem Tor war alles gut, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben grundsätzlich an uns geglaubt während des Spiels. Wir hatten die Erfahrung aus dem Hinspiel, dass wir hinten raus auch noch zulegen können – und das hat uns schon geholfen. ‘Meilenstein‘ ist ein sehr großes Wort: Es gibt wichtige Schritte in einer Entwicklung, finde ich. So ein Spiel zu gewinnen und vor allem sich zu qualifizieren für eine europäische Gruppenphase ist ein wichtiger Schritt. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, trotzdem muss man sagen, hatten wir zu wenig den Ball. Wenn wir den öfter haben, kriegen wir noch mehr Situationen, beschäftigen den Gegner noch mehr. Aber ich will nicht zu kritisch sein.“