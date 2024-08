Iranische Hacker haben US-Wahlkampfteams im Visier

Auch Israel im Visier

In den vergangenen sechs Monaten galten demnach etwa 60 Prozent der versuchten Angriffe von APT42 Zielen in den USA und Israel, wie es in dem Bericht heißt. Seit Anfang Mai habe es vermehrt Cyberattacken auf Nutzer mit Verbindungen zum israelischen Militär- und Verteidigungssektor sowie zu Diplomaten, Akademikern und NGOs in Israel gegeben. Unter anderem sollen sich die Hacker als Mitarbeiter einer bekannten US-amerikanischen Denkfabrik ausgegeben haben.