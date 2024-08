EM-Helden Yamal, Pedri und Torres zurück bei Barca

Test gegen Milan

Die Herren Europameister haben sich freilich am klubeigenen Trainingsgelände in Barcelona eingefunden. Dort trainieren sie praktisch separat, weil der Rest der Mannschaft aktuell ja noch auf US-PR-Tournee weilt. Und dort in der Nacht auf Mittwoch auf den AC Milan trifft. Selbstvertrauen dürfte gegeben sein. Zuletzt gewann Barca den freundschaftlichen „Clasico“ in New Jersey gegen Real Madrid mit 2:1.