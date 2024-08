Vorsicht, Falle beim Geldabheben im Urlaubsland

Geld abheben im Ausland kann teuer kommen – nicht nur wegen möglicher Gebühren: Kriminelle manipulieren, insbesondere in Tourismusgebieten, nämlich oft Geldautomaten. Wenn man im Urlaub dann unachtsam seine Bank- oder Kreditkarte in ein solches Gerät steckt, ist schnell die Karte futsch oder sind Daten ausgelesen. Was Sie tun können.