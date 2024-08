David Nemeth: „Wir sind einfach wie eine Familie“

Der 23-Jährige kam in der Rückrunde wieder richtig in Fahrt, hatte seine langwierige Verletzung ausgeheilt. Die siebenmonatige Leidenszeit mit einer Schambeinentzündung war überwunden, als er gebraucht wurde, war er da. Mit ihm (der mit 1,3 Millionen immer noch zweitteuerster Transfer des Vereins ist) in der Innenverteidigung spulte St. Pauli souveräne Spiele ab – und jetzt kann er gegen Kane, Guirassy und Co. endlich zeigen, was er draufhat. „Ich bin sehr froh, wie sich alles entwickelt hat. Ich will mich reinhauen und den Jungs helfen“, sagt Nemeth der „Krone“.