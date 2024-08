Imposante Serie geht nur für ein Duo weiter

Auch Mühlbach am Hochkönig startete siegreich in die neue Spielzeit, gewann die ersten beiden Partien in der 1. Klasse Süd. „Es ist erkennbar, dass wir in jeder Runde zu 100 Prozent gefordert sind. Davor hat oft auch eine nicht so gute Leistung für den Sieg gereicht“, weiß Coach Patrick Schweiger. Ein Aufstieg in die 2. Landesliga „wäre schön“, ist aber nicht die Vorgabe. „Wir wollen im vorderen Drittel mitspielen, haben das Potenzial dazu.“