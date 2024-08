Medaillen-Zoff hält an! Streit um vier Sekunden

Rumänien mit Einspruch erfolgreich – Bronze an Ana Barbosu

Zuvor hatte der CAS einem Einspruch des rumänischen Turnverbandes stattgegeben. Darin wurde angefochten, dass der Antrag auf eine nachträgliche Veränderung der Note für Chiles zu spät eingereicht worden sei – nämlich um vier Sekunden. Die Ad-hoc-Kammer des CAS schloss sich der Argumentation an und legte fest, dass für Chiles die ursprüngliche Note von 13,666 Punkten wieder gewertet werden müsse. Durch diese Entscheidung rückte die Rumänin Ana Barbosu mit 13,700 Punkten auf Rang drei vor. Nach dem Einspruch des US-Teams gegen die Wertung von Chiles hatte die Jury nach Prüfung der Videoaufnahmen entschieden, ein Element der 23-Jährigen anzuerkennen und den Schwierigkeitswert nach oben zu korrigieren. Die Entscheidung fiel am 5. August erst nach der Verkündung der Platzierungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Barbosu schon mit der Landesfahne über der Schulter in der Halle ihren dritten Platz gefeiert.