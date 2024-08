Zweisprachige Schilder an Kärntner Bahnhöfen

Der Schutz der Rechte von Volksgruppen ist in Österreich gesetzlich geregelt, und zweisprachige Ortstafeln in definierten Gemeinden verankert. Nun haben sich auch die ÖBB freiwillig verpflichtet, im Zuge der Modernisierung von Bahnhöfen an allen betroffenen Halten schrittweise einsprachige durch zweisprachige Namensschilder zu ersetzen. Und so werden in Kärnten bis Ende 2024 zwei Bahnhofsschilder getauscht, und eines an der Haltestelle in Wiederndorf-Aich neu angebracht.