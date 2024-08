Brutales Training von Rooney: „Habe es gehasst!“

„Ich habe die Saisonvorbereitung gehasst. In jeder Vorbereitung auf die neue Saison kam ich mit sechs bis sieben Pfund Übergewicht zurück. Ich wusste also, dass ich mich anstrengen musste“, verrät der ehemalige Manchester-United-Profi im „Stick to Football Podcast“. Disziplin sei generell nicht seine Stärke gewesen, so der 38-Jährige.