Kurz vor EM-Start: Rooney zerlegt England-Star

Englands Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold war für die EM 2021 ausgefallen. Der Liverpool-Profi hatte sich in der Schlussphase des 1:0 gewonnen Testspiels gegen Österreich am Oberschenkel verletzt. Drei Jahre später ist er mit an Bord. Was Legende Wayne Rooney gar nicht wirklich nachvollziehen kann.