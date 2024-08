Gold mit Nutella-Palatschinken und Bier gefeiert

„Fat is fast, and fast is sexy“

Doppel-Olympiasieger Roman Hagara, Leiter der Technologieabteilung des Verbands, kochte seine berühmten Palatschinken. Pontus lachte: „Die sind so gut, die gibt es bei aber ausnahmslos nur mit Nutella.“ Sein Motto lautet: „Fat is fast, and fast is sexy.“ Heißt übersetzt so viel wie: Gewicht auf dem Wasser macht beim Kiten schnell. Und Gold ist natürlich besonders sexy. Darauf stieß der 23-Jährige mit ein paar Bier an.