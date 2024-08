„Negative Zukunftsbilder gibt es ohnehin genug!“

Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Gibt es fliegende Autos, Avatare und Roboter, die unsere Arbeit erledigen, oder intelligente Haushaltsgeräte, die sich selbst befüllen und auch gleich kochen? Lernen wir nicht mehr in der Schule, sondern via Gedankenmaschine zu Hause auf dem Sofa? Etwas weniger fiktional ist die Unternehmensberatungsagentur Estuar das Thema angegangen. Sie wollte von 46 Personen aus Vorarlberg, der Schweiz und Deutschland wissen, wie sich diese eine wünschenswerte Zukunft in 20 Jahren für ihren Tätigkeitsbereich vorstellen. Das Ergebnis: der Textband „FUTURA, die gute Amöbe – Sammlung wünschenswerter Zukünfte“.