„Traum von der Kunst, lasse ich mir nicht nehmen“

In Graz, wo er auf die Vermittlung seiner Wiener Galerie (AG18), vorerst für ein Jahr eine Heimat gefunden hat, arbeitet er nun an seinen ausdrucksstarken Bildern: „Ich kann nur in großem Format arbeiten, weil bei mir alles mit der Bewegung des Pinsels in groben Zügen beginnt“, sagt er. In seinen Bildern beschäftigt er sich mit den erschütternden, oft auch absurden Lebensrealitäten seiner Heimat. „Es ist ein Versuch, all das zu verarbeiten, was ich gesehen und erlebt habe“, sagt er.