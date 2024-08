Bezahlversuch mit Blüte endet mit Geldstrafe

Nochmal Glück gehabt. Eine Lungauerin hatte versucht, im Supermarkt mit einem gefälschten 100-Euro-Schein zu zahlen, an der Kassa fiel der Schein aber auf. Auf den Versuch stehen in Österreich bis zu fünf Jahre Haft. Die Richterin bot der jungen Frau aber eine Diversion an – nicht rechtskräftig.