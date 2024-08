Teuerstes Eigenheim wurde in Salzburg verscherbelt

Größte Fläche wurde in Anthering verkauft

Nach Fläche hat logischerweise das Land die Nase vorne. So ging ein 430.565 Quadratmeter großer Grund in Neudorf bei Parndorf über den Ladentisch, gefolgt von Ottendorf an der Rittschein (ST; 309.340) und Neudorf (B; 300.001). Vergleichsweise klein fiel die größte verkaufte Fläche in Salzburg aus: Hierbei handelte es sich um ein Grundstück in Anthering (Flachgau) mit 16.291 Quadratmetern.