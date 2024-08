Perez bleibt – Helmut Marko erklärt nun warum

Kann Max Verstappen seine „One-Man-Show“ bei Red Bull auch in der zweiten Saisonhälfte fortsetzen? Oder kann tatsächlich Sergio Perez die Wende einleiten und an die starken Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen? In den ersten sechs Rennen holte Perez immerhin 107 seiner 131 Punkte. Max Verstappen hingegen führt die WM mit 277 Punkten an. Damit hat der Niederländer mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie der Mexikaner. Und dennoch: Perez bleibt. Für die meisten überraschend. Helmut Marko begründet nun die Entscheidung in seiner „Speedweek“-Kolumne. „Es stehen nun Rennen auf Strecken an, auf denen er im Vorjahr gut war, wir setzen auf Stabilität“, so Marko. „Er hat zwischendurch immer wieder gute Leistungen gezeigt. Perez muss nicht schneller werden, sondern konstanter“, betont der 81-jährige Grazer. „Er ist angesichts der Alternativen immer noch unsere beste Lösung.“