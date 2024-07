Sergio Perez tobt: „Das ist das letzte Mal, …“

Die Nerven liegen blank, Sergio Perez hat sein vermeintlich letztes Rennen für Red Bull oder überhaupt in der Formel 1 bestritten – so zumindest die Meinung vieler Experten und Fans. Am (heutigen) Montag kommt es zum Krisengipfel. Teamchef Christian Horner trifft sich mit Motorsportberater Helmut Marko sowie den Racing-Bulls-Verantwortlichen Peter Bayer und Laurent Mekies in Milton Keyes, um die erste Saisonhälfte zu analysieren und Entscheidungen über die Zukunft der beiden Red-Bull-Teams zu treffen. Unter anderem auch, ob Perez bleibt. Als mögliche Nachfolger stehen Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda und Liam Lawson bereit.