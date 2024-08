Superhirn Adrian Newey soll ein „Grüner“ werden

Besitzer Lawrence Stroll hat hohe Ziele mit Aston Martin. Umso wackeliger sitzt Mike Krack bereits in seinem Teamchef-Sessel. Anfang letzten Jahres noch Senkrechtstarter, ist der Rennstall nur noch abgeschlagen Nummer 5 in der Konstrukteurs-WM – in den letzten zwei Rennen gab’s insgesamt nur fünf Punkte.